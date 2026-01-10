<BR \/><BR \/>Bernardini hatte noch Hoffnung auf Genesung und wollte zurück nach Südtirol, um in der Heimat medizinisch behandelt zu werden. Wegen ihres Zustands wäre die Verlegung von Spanien nach Italien aber kostspielig gewesen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259586_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus diesem Grund hatte ihre Freundin Aneta auf der Plattform gofundme.com eine Spendensammlung gestartet. Auf der Plattform erklärt die Freundin, dass Bernardini vor drei Jahren mit ihrer Familie – Lebensgefährte Diego und Sohn Elia – nach Teneriffa gezogen war. <BR \/><BR \/>Für heuer sei auch die Hochzeit von Laura und Diego geplant gewesen – doch dazu wird es nicht kommen. Wie die Freundin, die den Spendenaufruf machte, mitteilte, starb Bernardini in der Nacht auf Samstag in einem spanischen Krankenhaus. <h3>\r\nÜber 14.000 Euro gesammelt <\/h3>\r\nUm die Kosten für die Verlegung und Behandlung der Frau zu decken, war eine Spenden-Zielsumme von 18.000 Euro angegeben worden. Innerhalb weniger Tage folgten Hunderte Menschen dem Aufruf. Kurz vor dem Ziel dann die traurige Nachricht: Stand heute sind insgesamt 14.485 Euro für Bernardini gespendet worden. Sofern möglich und „wenn alle Spender damit einverstanden sind“, werde diese Summe den Hinterbliebenen, ihrem Lebensgefährten Diego und dem Sohn Elia, zugute kommen, erklärte Aneta in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken.