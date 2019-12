Spendenaktion des hds: Besonderes Frühstück für den Bischof

Auch 2019 steht für die Bäckerinnung im Zeichen der Solidarität und der Spenden.





Während der Adventszeit bis zum 24. Dezember backen Südtirols Bäcker in allen teilnehmenden Backstuben verschiedene Weihnachtsbrote.Mit dem Kauf eines Weihnachtsbrotes ist eine Geste der Solidarität verbunden. Für jedes verkaufte Brot werden 50 Cent an die Hilfsorganisation Südtirol hilft gespendet.Das Brot ist mit einem entsprechenden Band geschmückt und mit dem Slogan „Lai ban Bäck – Solo dal panettiere“ erkennbar. In den teilnehmenden Bäckereien hängen entsprechende Plakate. Dieses Weihnachtsbrot wurde dem Bischof im Rahmen des gemeinsamen Frühstücks überreicht.„Diese Aktion ist eine gute Gelegenheit, die Armut in unserem Land nicht zu vergessen. Ganz besonders zur Weihnachtszeit, in der uns der Überfluss noch mehr als sonst vor Augen geführt wird“, sagt der Vize-Landesinnungsmeister der Bäcker, Hannes Schwienbacher.Bischof Ivo Muser ist über die Aktionen der Bäcker erfreut. „Die Bäckerinnung ist jedes Jahr fleißig und aktiv mit dabei, wenn es darum geht, gemeinnützige Aktionen zu unterstützen. Die Spendenaktionen kommt vielen notleidenden Südtirolern zugute. Dafür möchte ich Danke sagen,“ so der Bischof.Die Weihnachtsbrote sind in zahlreichen Bäckereien in Südtirol erhältlich.

liz