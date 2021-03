Spendenaktion: „Eine Rose für das Leben“

Seit Anfang der 1980er Jahre führt die Südtiroler Krebshilfe im ganzen Land die Aktion „Eine Rose für das Leben“ durch. Meistens nach der Ostermesse bieten viele freiwillige Helfer der Südtiroler Krebshilfe an eigenen Ständen auf den zahlreichen Kirch- und Dorfplätzen des Landes Rosen gegen eine symbolische Spende an. Die Benefiz-Aktion ist nicht nur ein Zeichen der Solidarität, sie stellt auch eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Südtiroler Krebshilfe dar.Mit den Spendengeldern finanziert die Vereinigung zahlreiche Hilfsleistungen und Angebote für die an Krebs erkrankten Personen in Südtirol und deren Familie. Doch wie bereits im vergangenen Jahr kann auch heuer die Initiative „Eine Rose für das Leben“ aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfinden. Die nun fehlenden Spenden reißen ein tiefes Loch in die Kasse. Dabei bräuchte es gerade jetzt mehr denn je die Hilfsleistungen für die Betroffenen.Die Südtiroler Krebshilfe bittet daher um finanzielle Unterstützung: Jeder noch so kleine Beitrag ist hilfreich und willkommen. Die Spenden können direkt in den 7 Bezirksbüros in Bozen, Meran, Schlanders, Neumarkt, Brixen, Bruneck und Toblach oder über das Online-Spendenformular auf der Webseite www.krebshilfe.it getätigt werden. Auf Wunsch stellt die Südtiroler Krebshilfe den Unterstützern gerne eine Spendenbestätigung aus.

stol