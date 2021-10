Spendenaktion nach Großbrand im Sarntal

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Dank des großartigen Einsatzes mehrerer Feuerwehren aus dem Sarntal konnten die umliegenden Gebäude vor einem möglichen Übergreifen der Flammen geschützt werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.Auch alle Tiere konnten gerettet werden. Sämtliche landwirtschaftliche Maschinen wurden jedoch zerstört.Um die Betroffenen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen können über die Spendenkonten des „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“unter dem Kennwort „Freissingerhof – Weißenbach/Sarntal“ Spenden eingezahlt werden.Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent der Fam. Aster vom Freissingerhof zugute.Die Spenden an den BNF können von Privatpersonen und von Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.

