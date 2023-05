Spendenaufruf für Opfer des Hochwassers

Aufräumarbeiten werden noch eine Weile dauern

Südtiroler Caritas bittet um Unterstützung

„Wir stehen in direktem Kontakt mit der Caritas Faenza-Modigliana. Unsere Kollegen dort koordinieren die Nothilfe für einen Großteil der umliegenden Gegend“, sagt Sandrea D’Onofrio, die Leiterin der Caritas Katastrophenhilfe.„Dort leben viele ältere Menschen. Mitarbeiter und Freiwillige der Caritas Faenza bringen Lebensmittel, Hygieneartikel und Trinkwasser in die Pfarreien, die sie dann verteilen. Wer Glück hatte, ist bei Freunden und Verwandten untergekommen; es gibt aber auch viele, die sich an die Essensausgaben der Caritas wenden“, so D’Onofrio.In den Städten und Ortschaften indes geht der Kampf gegen die Wasser- und Schlammmassen weiter. Die Caritas Ambrosiana hat 30 Entfeuchter, 16 Hochdruckreiniger und 5 Wassersaugmaschinen zur Verfügung gestellt. „Freiwilligen wird gezeigt, wie sie diese Geräte bedienen müssen, um den Menschen zu helfen“, so D’Onofrio weiter.Um die Helfer auszurüsten, hat die Caritas überdies Gummistiefel, Arbeitshandschuhe, Schaufeln und anderes Gerät angekauft und verteilt. Und wer die entsprechende Ausbildung bei den Caritas-Helfern hat, leistet auch psychologischen Beistand.„Die Aufräumarbeiten werden eine ganze Weile andauern und auch danach wird es noch gehöriger Kraftanstrengungen bedürfen, um in die Normalität, wie sie die Menschen hatten, zurückzukehren. Wir von der Südtiroler Caritas unterstützen sie dabei und bitten auch Sie, Hilfsmaßnahmen der Caritas mit Ihrer Spende zu unterstützen.“Spenden können unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe/Emilia Romagna“ auf folgende Caritas-Konten überwiesen werden:Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065