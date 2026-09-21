Auf dem rund 2,1 Kilometer langen Rundkurs absolvierten die Teilnehmenden insgesamt 664 Runden. Das entspricht einer Gesamtdistanz von rund 1.400 Kilometern – im Schnitt lief jeder Teilnehmende etwa 10 Kilometer. <BR \/><BR \/>Der sportliche Einsatz zahlte sich direkt aus: 32 Sponsoren stifteten pro gelaufener Runde gemeinsam 25 Euro, sodass am Ende die stattliche Summe von über 16.000 Euro für den Förderverein zusammenkam.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76429178_gallery" \/><BR \/><BR \/>Neben der sportlichen Leistung prägte beste Stimmung das Bild an der Promenade. Zahlreiche Besucher spornten die Läufer an und genossen den sonnigen Tag am Ritten. Für die Verpflegung der Aktiven und Gäste sorgten die Bauernjugend Oberbozen sowie die „Pizza Artists Südtirol“.<BR \/><BR \/>Der Jugendbeirat Ritten zieht eine positive Bilanz und bedankt sich bei allen Läufern, Sponsoren, Helfern und Fotokünstlern für die breite Unterstützung der Benefizaktion.