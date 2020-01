Jugendfeuerwehren übergeben knapp 8000 Euro an „Südtirol Hilft“

Am Donnerstag wurde in Anwesenheit von Landesjugendreferent Peter Volgger, Bezirksjugendreferent Peter Villgrattner sowie den Jugendfeuerwehrleuten Florian und Fabian an „Südtirol hilft“ Präsident Heiner Feuer die stolze Summe von 7.971,92 Euro übergeben.





Die Feuerwehren danken allen Spendern für die großartige Unterstützung.

stol