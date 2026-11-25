Die Frau wurde gestern von den Ermittlern in Neapel angehört. Ein Experiment, das die Verteidigung durchgeführt hat, könnte sie entlasten- die Hintergründe.<BR \/><BR \/>Das Spenderherz war im Dezember 2025 im Monaldi-Krankenhaus in Neapel einem zweijährigen Buben transplantiert worden, doch der Junge starb heuer im Februar. Im Raum steht der Verdacht, dass das Ärzteteam aus Neapel, das die Entnahme in Bozen durchgeführt hatte, einen Fehler bei der Konservierung gemacht habe. <BR \/><BR \/>Bekanntlich soll das Herz durch Lagerung auf Trockeneis beschädigt worden sein. Ermittelt wird weiters gegen das Transplantationsteam in Neapel, und seit Kurzem auch gegen eine Krankenschwester und eine Koordinatorin bzw. Pflegeleiterin aus Südtirol. Letztere wurde gestern in Neapel angehört. <BR \/><BR \/>Wie durchsickerte, soll sie u.a. erklärt haben, dass sie am Tag der Organentnahme etwa zehn OP-Säle gleichzeitig koordiniert habe. Aus einem Saal sei Eis angefordert worden, sie habe nicht gewusst, wozu es dienen sollte. Doch da es im Bozner Spital nur Trockeneis gab, sei für sie impliziert gewesen, dass danach gefragt wurde. Der OP-Bereich habe nämlich keine eigene Eismaschine gehabt. <BR \/><BR \/>Sie habe das Trockeneis in den Vorbereitungsraum gebracht, ihren Kollegen im OP signalisiert, dass es da war, und sei gegangen. Sie habe also nicht sehen können, wofür es verwendet wurde. Schlussendlich sei sie nicht geschult worden, zu wissen, wie ein Organ zu lagern oder zu transportieren sei: Laut staatlichen Richtlinien falle dies in die Zuständigkeit des jeweiligen Entnahmeteams. <BR \/><BR \/>Die Verteidiger der Pflegeleiterin, Francesco und Lorenzo Coran, stehen auf dem Standpunkt, dass das Team aus Neapel hätte bemerken müssen, dass es sich um Trockeneis handelte – spätestens, als es vor ihren Augen in den Transportbehälter geschüttet wurde. Die Verteidiger haben nämlich bei einem Experiment die damalige Situation nachgestellt.<BR \/><BR \/> Als sie Trockeneis in mit Eis vermengtes Wasser gaben, sei sofort Wasserdampf aufgestiegen. Auch sei Trockeneis schon von der Konsistenz her nicht mit normalem Eis zu verwechseln, betonen die Verteidiger. Wann die Krankenschwester, die unter den Augen des Entnahmeteams das Trockeneis in die Transportbox eingefüllt haben soll, angehört wird, war vorerst unklar.