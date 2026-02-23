<BR \/>Der kleine Domenico (2) ist tot. Die traurige Nachricht verbreitete sich am Samstag wie ein Lauffeuer. Die italienische Öffentlichkeit wurde seit zwei Wochen täglich über das Schicksal des schwerkranken Buben in Neapel informiert. Umso größer ist die Trauer, dass es für ihn schlussendlich keine Rettung mehr gegeben hat. <BR \/><BR \/>Der Schock darüber sitzt tief, noch größer ist jedoch die Verwunderung über die bekannt gewordenen Fehler, die bei der Transplantation passiert sein sollen. Die Fragen zum Thema Trockeneis, das für irreparable Schäden am Organ gesorgt haben soll, sind nach wie vor nicht zur Gänze beantwortet. <BR \/><BR \/>Für Ärzte wie für Fachleute ist die Verwendung von Trockeneis nach wie vor ein Rätsel. Es sei allgemein bekannt, dass zur Kühlung von Spenderorganen normales Eis benutzt wird, da dieses Temperaturen von null bis vier Grad plus erreicht – je nach Lagerung. Trockeneis wird hingegen zur extremen Kühlung bis ca. minus 78 Grad genutzt.<BR \/>Die Frage lautet daher: Ist es im Bozner Krankenhaus zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen? Laut „Dolomiten“-Recherchen ist das so gut wie ausgeschlossen. In den Operationssälen, wo die Entnahme des Herzens erfolgte, gibt es nur normales Eis. Wenn jemand Trockeneis verwenden möchte, muss dieses eigens bestellt und aus einem Technikraum geholt werden. Ein Werkmeister ist damit betraut, das angeforderte Trockeneis auszuhändigen. Die Verwechslung von normalem Eis und Trockeneis ist also nicht möglich, weil es in den OP-Räumen Letzteres nicht gibt. Am Tag der Organentnahme muss es somit eigens bestellt und abgeholt worden sein. Es dürfte für die Ermittler somit gut nachvollziehbar sein, wer das Trockeneis angefordert hat.<h3>\r\n<h3>\r\nBericht aus Südtirol weist auf Komplikationen hin<\/h3><\/h3>Ein weiteres Kapitel in dieser traurigen Geschichte wurde am Wochenende bekannt. In einer dem römischen Gesundheitsministerium übermittelten Sachverhaltsdarstellung aus Bozen heißt es, dass es im Verlauf der Entnahme des Spenderherzens zu Komplikationen gekommen sei. Das sei auch von einem gleichzeitig an der Entnahme anderer Organe arbeitenden Innsbrucker Chirurgen-Team bestätigt worden. Ob das Organ möglicherweise bereits beim Eingriff in Bozen derart stark beschädigt worden sein könnte und somit für eine Transplantation nicht mehr brauchbar war oder der unsachgemäße Transport den Ausschlag gab, kann vermutlich wohl nur die Obduktion des kleinen Domenico klären, die von der Staatsanwaltschaft Neapel verfügt wurde.<BR \/><BR \/>Sollte es in Bozen dennoch zu einem Fehler gekommen sein, stellt man sich im Sanitätsbetrieb die Frage, wieso die zuständigen Südtiroler Stellen nicht bereits Ende Dezember in Kenntnis gesetzt und um Aufklärung ersucht wurden.<BR \/><BR \/> Gesundheitslandesrat Hubert Messner erklärte gestern auf Nachfrage den „Dolomiten“, dass man in Bozen erst am 8. Februar über Medienberichte von dem Vorfall erfahren habe. Zuvor sei niemand im Bozner Krankenhaus mit dem Problem konfrontiert worden. <BR \/><BR \/> In Bozen verweist man darauf, dass die gesamte Verantwortung für den – in diesem Fall missglückten Eingriff – bei den Ärzten und Mitarbeitern des Krankenhauses Monaldi in Neapel liegt; aus Neapel hingegen ist zu hören, dass es offensichtlich auch in Bozen zu Fehlern gekommen sein könnte. Es bleibt zu hoffen, dass ehestens Klarheit geschaffen wird.