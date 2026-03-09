Wie berichtet, wurde beim Beweissicherungsverfahren in Neapel bereits ausgeschlossen, dass das Spenderherz bei der Entnahme durch das neapolitanische Transplantationsteam im Bozner Spital verletzt worden sein könnte <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/autopsie-an-domenico-herz-war-zum-zeitpunkt-der-entnahme-gesund" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu). <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Am 28. April werden die Amtssachverständigen das Organ aber noch auf mögliche Rückstände von Substanzen untersuchen. <BR \/><BR \/>Sollten sich die Informationen, die aus dem Bericht der Inspektoren des Gesundheitsministeriums durchgesickert sein sollen, bestätigen, kommt dieser Analyse große Bedeutung zu. Laut „Repubblica“ stehe nämlich der Verdacht im Raum, wonach ein Medikament, das vor der Entnahme des Organs im Bozner Spital verabreicht worden sei, das Herz beschädigt haben könnte – möglicherweise aufgrund fehlerhafter Dosierung. <BR \/><BR \/>Nun bleibt abzuwarten, ob der Verdacht, den die Inspektoren hegen sollen, durch die Gewebeuntersuchung im April bestätigt oder widerlegt werden kann. <h3>\r\n„Verantwortung des Teams des Monaldi-Krankenhauses“<\/h3>Wie Rechtsanwalt Francesco Petruzzi, der die Hinterbliebenen des Zweijährigen vertritt, gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA erklärte, „ändert dies aber nichts an der Verantwortung des Teams des Monaldi-Krankenhauses.“ <BR \/><BR \/>Aus den bisherigen Ermittlungen gehe u.a. hervor, dass es die Ärztin aus Neapel gewesen sei, die angegeben habe, wie viel Flüssigkeit in welcher Zeit verabreicht werden sollte, betonte Petruzzi. Auch sei berichtet worden, dass die Infusion angeblich abgebrochen worden sei, weil ein Chirurg aus Innsbruck auf eine problematische Auswirkung aufmerksam gemacht habe, so der Anwalt der Familie.