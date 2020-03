Sperrzone Italien: Was darf ich? Was darf ich nicht?

Auch für Südtirol gelten die Bestimmungen des jüngsten Dekretes, das der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte in der vergangenen Nacht unterzeichnet hat: Demnach sind, wie berichtet , Versammlungen an öffentlich zugänglichen Orten ab sofort untersagt. Bars und Restaurants müssen um 18 Uhr schließen. Auch Sportveranstaltungen finden vorerst nicht mehr statt. Schulen, Universitäten und Kindergärten im ganzen Land bleiben bis mindestens 3. April geschlossen.Um einer Ausbreitung der Virusinfektionen vorzubeugen, wird auch die Bewegungsfreiheit eingeschränkt: Für die 520.000 Südtirolerinnen und Südtiroler gilt ebenso wie für die über 60 Millionen italienischer Staatsbürger, dass sie ihre Heimatgemeinden nur aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Solche Gründe können arbeitstechnischer oder gesundheitlicher Natur sein und bedürfen einer Selbsterklärung, die bei Kontrollen vorzulegen ist.Ja, Sie dürfen die Wohnung verlassen, Sie dürfen innerhalb ihrer Heimatgemeinde spazieren gehen, einkaufen,mit dem Hund spazieren gehen, mit den Kindern hinaus. Es ist der MIndestabstand von einem Meter zu wahren, Menschenansammlungen sollen vermieden werden.Sie dürfen die Heimatgemeinde unter 3 Bedingungen verlassen.1. wenn Sie in einer anderen Gemeinde arbeiten2. im Notfall, falls es in Ihrer Gemeinde kein Geschäft gibt, das lebensnotwendige Waren verkauft oder dieses geschlossen hat3. wenn es aus gesundheitlichen Gründen notwendig istFür jede Fahrt aus der eigenen Gemeinde braucht man eine Selbsterklärung, die man ausgefüllt im Auto mit sich führt. Hier kommen Sie zum Formular Ja, sie dürfen und sollen sogar zurück in ihre Heimatgemeinde.Ja, wenn keine Heimarbeit möglich ist, dürfen Sie, wie bereits oben erwähnt, zur Arbeit fahren. Die Selbsterklärung ist mitzuführen.Nur lebensnotwendige Artikel, eine Shoppingtour durch die Stadt ist nicht erlaubt.Nur unter besonderen Umständen, nicht für einen Städtetrip.Als weitere Maßnahme, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken und Infektionsketten zu unterbrechen, sieht das Dekret des Ministerpräsidenten zudem vor, dass alle Personen mit Atemwegsbeschwerden oder Fieber (über 37,5 Grad) zu Hause bleiben, soziale Kontakte einschränken und mit ihrem Hausarzt telefonisch Kontakt aufnehmen. Menschen in häuslicher Isolation ist es absolut verboten, sich von ihrem Wohnort zu entfernen. Bei Missachtung dieses Verbots drohen strafrechtliche Sanktionen.Geschlossen sind mit heute Museen, Turnhallen, Sport-, Freizeit- und Kulturzentren. In den Kirchen finden keine Gottesdienste mehr statt. Bars und Restaurants dürfen ab 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet sein, sofern sie einen Mindestabstand von einem Meter zwischen den Personen garantieren. Einkaufszentren müssen an den Wochenenden schließen. Geschäfte, einschließlich der Lebensmittelhandlungen, sind angehalten, den Mindestabstand von einem Meter zwischen den Personen sicherzustellen

