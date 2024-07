Spezialisierte Pflegekräfte-Ausbildung: Zwischen Zustimmung und Skepsis

Italienweit fehlen aktuell 65.000 Krankenpflegekräfte, und auch in Südtirol herrscht Mangel. Was kann man also tun, um jungen Leuten den Beruf schmackhaft zu machen? Auf gesamtstaatlicher Ebene will man nun auf Spezialisierungen in der akademischen Ausbildung setzen, die zu mehr klinischen Aufgaben für die Krankenpflege „NextGen“ führen soll. Eine gute Idee, findet Südtirols Kammerpräsidentin Liliana Favari, „das steigert die Attraktivität des Berufes.“