Spielsucht: Im virtuellen Raum das Widerstehen üben

Abgewöhnung ohne tatsächliches Risiko

Maßgeschneiderte Therapie-Videos

Virtual Reality („virtuelle Realität“ oder VR) wird auch in der Welt der Psychotherapie als wichtige Innovation gesehen: Darauf weist der Sanitätsbetrieb in einer Aussendung hin. Die VR-Therapie könne Menschen dabei unterstützen, ihre Ängste zu überwinden und ihre eigenen Ressourcen in kritischen Situationen zu stärken. Es sei eine Methode, welche die Psychotherapie ergänze. Durch diese Technik könne eine der weit verbreitetsten und am schwierigsten zu bekämpfenden Süchte therapiert werden kann: die Spielsucht.Martin Fronthaler, der Leiter des Therapiezentrums Bad Bachgart, erklärt: „Durch VR werden spielsüchtige Patienten mittels einer Spezialbrille in eine realistische Spielsaal-Umgebung versetzt. Sie werden dabei vom Therapeuten begleitet und lernen, wie sie mit diesen Eindrücken umgehen können, wie sie ihre Emotionen und die Anziehungskraft, die ihre Sucht begleiten, umgehen können. Dies alles passiert während ihres Aufenthaltes in unserer Einrichtung.“Die Vorteile und Wirksamkeit der VR-Therapie seien in zahlreichen internationalen Publikationen und Studien belegt. Bei Spielsucht und Ansteigen des Suchtdrucks ermögliche der Einsatz des VR-Verfahrens einen direkten und schnellen Zugang zu den belastenden Gefühlen und Situationen, indem sich der Patient mittels immersiver Videos sehr real und anschaulich an die Dynamik einer suchtauslösenden Situationen herantastet. „All dies geschieht im sicheren Rahmen der therapeutischen Praxis, in dem die Unterstützung des Patienten ständig garantiert ist“, heißt es dazu in der Aussendung.„Da die Gewöhnung an den belastenden Auslösereiz von der Häufigkeit der Risiko-Exposition abhängt und damit also einem Übungseffekt unterliegt, ist es hilfreich, die Patienten eigenständig und über einen bestimmten Zeitraum gehäuft üben zu lassen, damit sie für den Ernstfall vorbereitet sind“, weiß Fronthaler.Grundsätzlich biete sich der Einsatz dieser Technologie auch bei Angst- und Panikstörungen, Phobien und generell dem Erleben von Unsicherheit an.Je spezifischer die angebotenen Filmsequenzen sind, umso stärker ist der Therapieeffekt. „Um dies zu erreichen haben wir mit Peter Daldos und seinem Unternehmen Spherea3D für die Produktion der qualitativ hochwertig gefertigten 3-D-Filmsequenzen zusammengearbeitet. Hier hatten wir von therapeutischer Seite eine große Mitsprachemöglichkeit beim Konzipieren der Videos. Es handelt sich gewissermaßen um maßgeschneiderte Sequenzen, die an die speziellen Gegebenheiten unserer Patienten und das konkrete Therapieziel angepasst sind.“Obwohl diese Technologie erst seit wenigen Wochen im Therapiezentrum Bad Bachgart verfügbar ist, wird es bereits bei mehreren Patienten angewandt: „Wir haben ein Jahr lang darauf gewartet, diese neue Technik anwenden zu können und wir möchten damit erreichen, dass so viele Spielsüchtige wie möglich damit von ihren Abhängigkeit befreit werden können.“