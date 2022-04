Spinges: 75-Jähriger stürzt aus 4 Metern Höhe auf Betonboden

Bei dem Sturz am späten Samstagnachmittag, um 16.40 Uhr, zog sich der Mann Verletzungen an der Hüfte und am Oberschenkel zu. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog ihn ins Bozner Krankenhaus.Über den Hergang ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt. Eine Intubation sei aber nicht notwendig gewesen, heißt es.