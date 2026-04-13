Ein Verkehrsunfall in einer Wohnsiedlung bei Spinges hat am späten Sonntagabend ein Großaufgebot an Einsatzkräften gefordert.<BR \/><BR \/>Gegen 23.00 Uhr fuhr ein 76-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw rückwärts gegen einen Holzzaun. Anschließend stieg er aus, um nachzusehen, was passiert war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug bereits in einer instabilen Lage und stand nur noch auf zwei Rädern auf der Straße. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300281_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als der Mann wieder in das Auto einstieg, um vorwärts zu fahren, kippte das Fahrzeug vollständig zur Seite. Der 76-Jährige wurde dabei in dem Pkw eingeklemmt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300284_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Beinbereich zu, war jedoch während der gesamten Rettungsaktion ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz wurde er ins Krankenhaus nach Brixen gebracht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300287_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben den Sanitätern auch die Carabinieri sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Schabs, Spinges und Mühlbach.