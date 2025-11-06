<div class="img-embed"><embed id="1235073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gegen 10 Uhr wurde Alarm geschlagen: Großbrand in Spinges. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung rückten sofort aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Derzeit läuft der Löscheinsatz noch auf Hochtouren – die Wehrmänner versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ersten Angaben zufolge gestaltet sich der Löscheinsatz aufgrund der abgelegenen Lage des Gebäudes und der eingeschränkten Wasserversorgung als kompliziert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Spinges, Schabs, Mühlbach, Rodeneck, Brixen und Klausen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>