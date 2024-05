Spinges: Hunderte begleiten Raphael (14) zu Grabe

Raphael Wieland (14) ist am vergangenen Sonntag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. - Foto: © trauerhilfe

„Wie ich vom Tod von Raphael gehört habe, bin ich gleich zu Barbara, zu seiner Mutter, gefahren“, sagte Pfarrer Hugo Senoner beim Sterbegottesdienst. „Was sollte ich sagen? Nichts? Ich habe einfach nur die Arme geöffnet und sie umarmt. Dasselbe habe ich mit Raphaels Bruder Gabriel getan.“In solch tragischen Fällen sei jedes Wort eines zu viel; es brauche aber die Nähe. „Und genau diese Nähe kommt uns oft abhanden“, meinte der Geistliche.Im christlichen Glauben spendete der Pfarrer Trost und Zuversicht – in der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Gott: „Genau der Glaube an die Auferstehung hilft uns weiter“, sagte er. „Nur mit Jesus und in der Gemeinschaft mit ihm haben wir eine Zukunft.“Nach dem Trauergottesdienst wurden die sterblichen Überreste des Verunglückten von Feuerwehrleuten auf den Friedhof zur Verabschiedung und Beisetzung gebracht. Den vielen jungen Menschen, den Freunden und den Bekannten der Familie Wieland war am Friedhof von Spinges die Fassungslosigkeit anzusehen, viele hatten Tränen in den Augen.