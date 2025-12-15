<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spinges-grossbrand-bei-obererschbaumerhof" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am 6. November wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung zu einem Großbrand in Spinges gerufen: <\/a>Der Untererschbaumerhof stand in Flammen. <BR \/><BR \/>Vom über 400 Jahre alten Bauernhof blieb kaum mehr als ausgebrannte Mauern übrig – diese wurden inzwischen aus Sicherheitsgründen abgerissen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248663_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachbarn und Freunde haben eine Spendenaktion gestartet, um die betroffene Familie beim Wiederaufbau zu unterstützen. Die Aktion läuft über die Spendenkonten des Bäuerlichen Notstandfonds.<BR \/><BR \/><b>Verwendungszweck: Brand Untererschbaumerhof – Spinges<\/b><BR \/><BR \/><b>Südtiroler Volksbank<\/b><BR \/>IBAN: IT15 U 05856 11601 050570004004<BR \/><BR \/><b>Südtiroler Sparkasse<\/b><BR \/>IBAN: IT67 D 06045 11600 000000034500<BR \/><BR \/><b>Raiffeisen Landesbank<\/b><BR \/>IBAN: IT30 D 03493 11600 000300011231<BR \/><BR \/><b>Raiffeisenkasse Bozen<\/b><BR \/>IBAN: IT14 I 08081 11600 000300039101<BR \/><BR \/>Die Organisatoren bitten die Bevölkerung um Unterstützung und darum, den Aufruf weiterzuteilen: „Jeder Beitrag hilft. Danke für eure Solidarität!“