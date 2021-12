Spinne beißt Supermarktmitarbeiter – Geschäft geräumt

Eine Spinne aus einer Bananenkiste hat einen Supermarktmitarbeiter im Landkreis Osnabrück in Deutschland gebissen. Mit einem Spinnenexperten suche man aktuell nach der Spinne, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Der Supermarkt in Georgsmarienhütte sei geräumt worden.