Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Neuwahl der Vereinsorgane für die kommenden drei Jahre. Dabei kam es zu einer bedeutenden personellen Veränderung: Roland Lahner trat nach seiner 18-jährigen Amtszeit einen Schritt zurück und übergab die Führung des Vereins an Thea Kelderer. Kelderer war bisher Leiterin der Sektion Leichtathletik im Verein. <h3>\r\nAuch neue Sektionsleiter<\/h3>Auch in einzelnen Sektionen wurden personelle Wechsel vollzogen. In der Sektion Radfahren folgt Norbert Pircher auf Walter Gargitter, während in der Sektion Fußball Emiddio Ingenito die Nachfolge von Gaetano Corbo antritt. Der ehemalige Präsident Roland Lahner sowie die bisherigen Sektionsleiter bleiben dem Vereinsvorstand weiterhin erhalten und bringen weiterhin ihre Erfahrung in die zukünftige Arbeit ein.