Spendenaktion: 25.000 Euro für das Weiße Kreuz

Außerordentliche Situationen erfordern außerordentliches Engagement. Das war der Leitspruch von Giulia Manzato, Gründerin von Wanderlust – Yoga & Movimento und Daniela Giurato, Gründerin des Studio ArcaWellness. Innerhalb von knapp 2 Wochen gelang es den beiden ehrgeizigen Frauen 25.000 Euro an Spenden für den Landesrettungsverein Weißes Kreuz zu sammeln.Möglich machte dies die internationale Spendenplattform GoFundMe. Das Portal hatte erst kürzlich große Bekanntheit erlangt, weil dort die italienische Influencerin Chiara Ferragni und ihr Partner Fedez über 4 Millionen Euro an Spendengeldern für eine zusätzliche Intensivabteilung am Krankenhaus San Raffaele di Milano mobilisieren konnten.Die Übergabe der Spende erfolgte am Sitz des Weißen Kreuzes in Bozen. Präsidentin Barbara Siri und Direktor Ivo Bonamico bedankten sich bei den beiden Bozner Unternehmerinnen für ihr Engagement und ihren Einsatz. „Diese Spendengelder sind eine wichtige Hilfe für uns. Sie werden dazu verwendet, um unsere außerordentlichen Kosten, mit denen wir zurzeit konfrontiert sind, zu decken“ betont Barbara Siri dankbar.Einen besonderen Dank sprach das Weiße Kreuz auch dem Unternehmer Stefano Podini aus, der durch seine wertvolle Netzwerkarbeit die Spendenaktion unterstützt hatte.

stol