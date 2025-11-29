<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244043_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Radein wurde gegen ein Uhr nachts alarmiert: Ein Sportwagen war von der Fahrbahn abgekommen und im tiefen Schnee gelandet – für Fahrzeug und Lenker gab es kein Vor und Zurück mehr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die angerückten Wehrleute schaufelten das Fahrzeug frei und zogen es anschließend zurück auf die Straße.Verletzte wurden keine gemeldet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244049_image" \/><\/div>