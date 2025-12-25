<BR \/><b>Was hat Südtirol in den vergangenen Jahren in der Integrationspolitik erreicht?<\/b><BR \/>Markus Frei: Bewährt hat sich vor allem die kleinteilige, gemeindenahe Aufnahme über die Bezirksgemeinschaften. So wird eine Grundbetreuung für Menschen mit Schutzstatus sichergestellt. Gleichzeitig wurde viel Know-how aufgebaut – etwa in der Rechtsberatung, bei Mediationsdiensten und in der sozialpädagogischen Begleitung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254078_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wo liegen derzeit noch die größten Hürden für eine erfolgreiche Integration?<\/b><BR \/>Frei: Ganz klar beim Wohnraum. Viele Menschen arbeiten, verdienen aber zu wenig, um sich eine Wohnung leisten zu können. Das ist ein allgemeines Problem, trifft Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund aber besonders stark. Zusätzlich gibt es kulturelle Barrieren und Vorbehalte. <BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielt dabei die Sprache?<\/b><BR \/>Frei: Eine entscheidende Sprache ist eine Grundvoraussetzung für Integration. Problematisch ist, dass Sprachkurse in den Erstaufnahmezentren gestrichen wurden – also genau dort, wo Menschen oft monatelang auf ihren Bescheid warten würden und eigentlich Zeit zum Lernen hätten. In unseren SAI-Projekten gibt es Sprachunterricht, aber die Verweildauer liegt bei sechs bis maximal zwölf Monaten. In dieser Zeit Sprache lernen, Arbeit finden und eine Wohnung suchen, ist sehr anspruchsvoll.<BR \/><BR \/><b>Was waren mit Start der Flüchtlingswelle die größten Herausforderungen?<\/b><BR \/>Frei: Vor allem die Anzahl der Menschen und die fehlenden Strukturen. Es ging zunächst darum, Unterkünfte zu finden und Grundversorgung sicherzustellen. Vieles musste gleichzeitig aufgebaut werden.<BR \/><BR \/><b>Wie blicken Sie diesbezüglich in die Zukunft? <\/b><BR \/>Frei: Unabhängig von schwankenden Zahlen wird Migration bleiben – schon allein wegen des demografischen Wandels. Internationale Schutzrechte gelten weiterhin. Entscheidend ist, das Know-how zu sichern und die Strukturen weiter zu professionalisieren. Dafür braucht es auch angepasste Personalschlüssel in den Sozialdiensten.<BR \/><BR \/><b>Wie ist das Aufnahme- und Integrationssystem in Südtirol aktuell organisiert?<\/b><BR \/>Frei: 2018 wurden sechs Bezirksgemeinschaften mit der Umsetzung des SAI beauftragt. Nach 2020 sind drei geblieben: Eisacktal, Burggrafenamt und Vinschgau.<BR \/><BR \/><b>Warum gibt es mancherorts Vorbehalte gegenüber Geflüchteten? <\/b><BR \/>Frei: Es gibt sehr viel Hilfsbereitschaft – das darf man nicht vergessen. Gleichzeitig existieren Unsicherheiten, vor allem beim Thema Wohnen und kulturellen Unterschieden. Hinzu kommt eine starke politische Zuspitzung. Einzelne negative Geschichten wiegen im öffentlichen Narrativ oft mehr als die gelungene Integration. Dabei gäbe es viele positive Beispiele.