Bürgern, die nach dem Teileinsturz des Gerichtsgebäudes im Juli keine Sprachgruppenerklärung einholen konnten – und es laut Eilverordnung auch nicht mussten –, vorerst aber noch ohne dastehen, dürfte ein Stein vom Herzen fallen. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat gestern im Dringlichkeitsweg verordnet, dass alle Verwaltungsverfahren, für die es die Sprachgruppenerklärung braucht, unverzüglich fortzusetzen seien – auch wenn die Erklärung noch aussteht bzw. erst nachgereicht wird. <BR \/><BR \/>Diese klare Ansage an alle Ämter und Institutionen kommt nicht von ungefähr. Wie die „Dolomiten“ berichtet haben, konnten beispielsweise rund 40 Mieter die ihnen zugewiesene Wobi-Wohnung nicht beziehen, weil sie die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung nicht vorlegen konnten. Auch bei Wettbewerben für den öffentlichen Dienst waren einige Anwärter deshalb abgeblitzt. <BR \/><BR \/>Am Montag nimmt das Amt für Sprachgruppenerklärungen in der Garibaldistraße 4 in Bozen seinen Dienst wieder auf, doch bis alle Rückstände aufgearbeitet sind, könnte es etwas dauern. <BR \/><BR \/>Den daraus entstehenden potenziellen Problemen für die Bürger trägt die neue Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmanns Rechnung: Im Interesse eines raschen Ablaufs der Verfahren – insbesondere jener, die für die Bevölkerung von großer Bedeutung sind, wie z.B. die Vergabe von Wohnungen oder andere finanzielle Begünstigungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus – hat Kompatscher angeordnet, dass Verwaltungsverfahren, für die es die Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit braucht, unverzüglich fortgesetzt werden müssen. Das gilt auch für alle Verfahren, die nach dem 22. Oktober eingeleitet werden, also nach dem Tag, an dem die vorübergehende Aussetzung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen aufgehoben worden ist. <BR \/><BR \/>Die Bürger können die Bescheinigungen nachreichen. Damit dies bald möglich ist, erhält das Amt für Sprachgruppenzugehörigkeit zusätzliche Verstärkung: Neben den eigenen Mitarbeitern und den maximal sechs vom Land in Aussicht gestellten Beamten hat gestern auch die Region ihre Unterstützung durch die Entsendung von drei Beamten zugesichert.