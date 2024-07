„Überholt“, „rausgeworfenes Geld“, eine „Belästigung der Bürger“: Die Erheber in den Gemeinden haben sich so einiges anhören müssen bei der Sprachgruppenzählung in Südtirol. Aber 99 Prozent der Südtiroler haben sich kooperativ gezeigt. Am 30. Juni wurde die Erhebung in Südtirol abgeschlossen und viele Gemeinden ziehen eine positive Bilanz.