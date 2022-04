Foto: © FFW Sterzing

„Der Fahrer war gerade auf dem Weg ins Lager in der Handwerkerzone in Freienfeld, als er den Rauch auf der Ladefläche bemerkte“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sterzing, Martin Soraruf. „Möglichweise war eine Spraydose durch den Druck der Presse explodiert.“Die alarmierten Feuerwehren von Elzenbaum und Sterzing konnten das Feuer rasch löschen. „Es war kein großer Aufwand“, sagt Soraruf.Immer wieder kommt es vor, dass Spraydosen in den Sammelglocken für Dosenmüll landen, weiß auch der Leiter der Umweltdienste der Stadt Sterzing, Alexander Mühlsteiger: „Sie sollen aber im Recyclinghof abgegeben werden – gerade wegen der Explosionsgefahr, die von ihnen ausgeht.“