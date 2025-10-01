Nach ersten Erkenntnissen war die Feuerwehr gegen 4.40 Uhr alarmiert worden, nachdem ein Wohnhaus in Brand geraten war. Kurz darauf meldeten Anwohner mehrere laute Knallgeräusche und mutmaßliche Schüsse.<BR \/><BR \/>In der Nähe des Lerchenauer Sees entdeckten Einsatzkräfte eine männliche Leiche mit Schussverletzungen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosseinsatz-der-polizei-bei-muenchen-schuesse-und-ein-toter-laut-medienberichten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier mehr dazu). <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den mutmaßlichen Verursacher. Er soll das nur wenige Minuten entfernte Wohnhaus – offenbar sein Elternhaus – mit Sprengsätzen präpariert und anschließend in Brand gesetzt haben, bevor er sich selbst das Leben nahm.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden.