Sprengstoffalarm am Bahnhof Innsbruck

Ein „nervös und verwirrt wirkende Person“ hatte am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof in Innsbruck einen Rucksack abgestellt und ist dann weitergegangen, wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet.Nachdem ein Augenzeuge den Vorfall der Polizei meldete, sperrte diese umgehend die Bahnhofshalle und den Vorplatz ab.Ein Sprengstoff-Experte untersuchte laut „TT“ den Rucksack, konnte aber keine verdächtigen Gegenstände finden. Die Absperrung wurde nach eineinhalb Stunden wieder aufgehoben, der Rucksack aber sichergestellt.Die Fahndung nach dem Besitzer des Rucksackes läuft.