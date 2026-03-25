Im Vinschgau sind Ermittler der Finanzpolizei auf mehrere Tankstellen gestoßen, bei denen Kunden offenbar zu viel bezahlt und dafür zu wenig Treibstoff erhalten haben.<BR \/><BR \/>Hintergrund der verstärkten Überprüfungen sind die zuletzt stark gestiegenen Spritpreise im Zuge des Nahost-Konflikts. Um Konsumenten zu schützen und für mehr Transparenz zu sorgen, wurden die Kontrollen gezielt ausgeweitet – mit konkreten Ergebnissen.<h3>\r\nAuffälligkeiten bei Kontrollen entdeckt<\/h3>Bei Inspektionen rund um Schlanders fiel den Beamten auf, dass an mehreren Zapfsäulen die vorgeschriebenen Prüfkennzeichnungen fehlten. Diese sogenannten grünen Plaketten bestätigen normalerweise, dass die Anlagen regelmäßig kontrolliert und korrekt eingestellt sind.<BR \/><BR \/>Daraufhin durchgeführte Testmessungen bestätigten den Verdacht: Die überprüften Zapfsäulen lieferten tatsächlich weniger Treibstoff als auf den Anzeigen angegeben wurde. Für die Kunden bedeutet das konkret, dass sie nicht die Menge erhalten haben, die sie bezahlt hatten.<h3>\r\nVersiegelungen und hohe Strafen<\/h3>Insgesamt wurden zehn Zapfsäulen an acht verschiedenen Tankstellen stillgelegt und versiegelt. Den Betreibern drohen nun Geldstrafen von bis zu 12.000 Euro.<BR \/><BR \/>Die Behörden kündigten an, die Kontrollen entlang der gesamten Liefer- und Vertriebskette in den kommenden Wochen weiter zu intensivieren.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/trotz-steuersenkung-warum-diesel-in-suedtirol-wieder-ueber-2-euro-kostet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie wissen wollen, warum die Spritpreise in Südtirol trotz Akzisen-Senkung in Rom sind, das lesen Sie hier. <\/a><\/b>