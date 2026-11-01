Noch teurer ist das Tanken auf den Autobahnen. Dort liegt der durchschnittliche Preis im Selbstbedienungsbetrieb bei 2,036 Euro pro Liter Benzin und 2,287 Euro pro Liter Diesel.<BR \/><BR \/>Bei Benzin bieten rund 82 Prozent der Tankstellen – insgesamt 16.336 Anlagen – einen Literpreis von weniger als zwei Euro an. Beim Diesel ist die Situation anders: Nur 8.432 Tankstellen und damit rund 42 Prozent liegen unter der Marke von 2,20 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/neuer-diesel-rabatt-bis-zum-7-november" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bis zum 7. November gilt in Italien ein Tankrabatt auf Diesel – hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b>