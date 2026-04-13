Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag auf der Piazza Zammarchi. Anwohner riefen Carabinieri und Feuerwehr in das Ortszentrum. Auslöser der lebensgefährlichen Situation war laut „La Repubblica“ ein Kurzschluss in den Elektroverteilungen im Treppenhaus des Gebäudes. Innerhalb weniger Augenblicke wurde die Situation für die junge Frau und ihre beiden kleinen Töchter (ein und zwei Jahre alt) lebensgefährlich.<h3>\r\nEin Fremder wird zum Schutzengel<\/h3> In dieser verzweifelten Lage bewies ein 50-jähriger Passant unglaubliche Zivilcourage. Während die Mutter am Fenster zögerte und in die Tiefe blickte, wurde er unten zu ihrem rettenden Anker. Gemeinsam mit einer Sonnenmarkise eines Cafés, die sich unter dem Fenster befand, boten seine ausgebreiteten Arme die einzige Chance auf eine abgefederte Landung. Er redete auf die junge Frau ein, bis sie schließlich allen Mut zusammennahm und mit ihren Kindern im Arm sprang.<BR \/><BR \/>Dank des beherzten Eingreifens des Mannes sind die Mutter und ihre Kinder wohlauf. Die Erleichterung war riesig, als klar wurde, dass alle den Sturz sicher überstanden hatten.<BR \/><BR \/>Ganz ohne Folgen blieb der Einsatz für den mutigen Retter jedoch nicht: Er fing die Wucht des Aufpralls mit seinem Körper ab und zog sich dabei mehrere Prellungen zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Doch für die Familie aus Castrezzato wird er wohl für immer der Mann sein, der im richtigen Moment genau an der richtigen Stelle stand.<h3>\r\nWeitere Mutter mit Kind eingeschlossen<\/h3>Parallel dazu spielte sich eine weitere Rettung ab: In einer anderen Wohnung im ersten Stock war eine zweite Mutter mit ihrer einjährigen Tochter eingeschlossen. Zwei Carabinieri drangen unter erheblicher Rauchentwicklung in das Gebäude vor und konnten beide unverletzt ins Freie bringen.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. Das Gebäude wurde im Anschluss für unbewohnbar erklärt.