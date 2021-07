Spürhunde finden Leiche in See: Ist es die vermisste Ärztin Sara Pedri?

Laut Informationen des „Corriere della sera“ sollen die spezialisierten Spürhunde menschliche Spuren oberhalb eines Felsabhanges ganz in der Nähe der Brücke bei Mostizzolo gefunden haben. Auch auf dem Wasser, bei einer Überfahrt unterhalb des Felsens mit einem Schlauchboot der Feuerwehr, sollen die Hunde angeschlagen haben. Nahe der Brücke hatte man auch das Auto der jungen Ärztin gefunden. Bis man jedoch den Leichnam nicht geborgen hat, kann es keine Gewissheit über deren Identität geben.Das Verschwinden der Gynäkologin schlägt unterdessen hohe Wellen an ihrem früherem Arbeitsplatz, dem Krankenhaus Santa Chiara in Trient, wo sie 3 Monate unter der Leitung des Primars Saverio Tateo gearbeitet hatte. Danach hatte sie um Versetzung gebeten und war ans Krankenhaus nach Cles versetzt worden.Familienangehörige berichteten nach ihrem Verschwinden, Pedri habe unter dem Arbeitsklima in der Abteilung in Trient gelitten. Andere Mitarbeiterinnen vor ihr sollen ebenfalls binnen kurzer Zeit ihre Kündigung eingereicht haben, wenn auch nicht mit direktem Vermerk auf den Primar.Die Inspektoren des Ministeriums haben ihre Ermittlungen im Krankenhaus Santa Chiara in Trient aufgenommen.

ih