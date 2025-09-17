<h3>\r\nMehrere Kilogramm Haschisch unter der Erde <\/h3>Nachdem die Beamten der Finanzpolizei mehrere Personen dabei beobachtet hatten, dieselbe Stelle im Wald am Rand der Trentiner Landeshauptstadt aufzusuchen, gingen sie selbst dorthin. Und zwar in Begleitung von Drogenspürhund Aron. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212498_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Finanzpolizisten bemerkten eine herrenlose Jacke im Dickicht – Aron soll dort auch sofort etwas erschnüffelt haben: Der Vierbeiner fing an, ein Loch in der Erde zu graben. <BR \/><BR \/>Bald wurde den Beamten klar, dass Aron eigentlich eine große Menge Rauschgift ausgrub: So lagen wenige Zentimeter unter der Erde insgesamt 85 Verpackungen versteckt waren. Jede dieser Verpackungen enthielt laut Aussendung der Finanzpolizei rund 100 Gramm Haschisch. <BR \/><h3>\r\nAron entdeckt zweites Drogenversteck <\/h3>\r\nUnweit von der Fundstelle entdeckte Aron ein weiteres Versteck, in dem die Beamten weitere 250 Gramm Haschisch entdeckten. Den Ermittlern gelang mit der Beschlagnahme von rund zehn Kilogramm Rauschgift ein Schlag gegen Drogenhandel, allerdings konnte der Besitzer der illegalen Substanzen noch nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.