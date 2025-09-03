<BR \/><BR \/>Der Verkauf des Rauschgifts auf dem Schwarzmarkt hätte bis zu 100.000 Euro eingebracht, berichten die Beamten in einer Aussendung. Die Carabinieri beobachteten schon länger den verdächtigen 58-Jährigen. Kürzlich schlugen sie in Begleitung von Drogenspürhund „Chip“ der Hundestaffel Leifers in seiner Wohnung in Bozen zu. <BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung entdeckten sie 8,7 Kilogramm Haschisch. Darüber hinaus stellten die Beamten 11.650 Euro sicher – es besteht der Verdacht, dass es sich um den Ertrag aus dem Verkauf der Drogen handeln könnte. <h3>\r\nVerdacht: Drogenhandel zwischen Bozen und dem Pustertal <\/h3>Die Verhaftung des Mannes ist das Ergebnis von Ermittlungen und Einsätzen, die sich über mehrere Wochen im Pustertal erstreckten: So stehe der Verdächtige laut den Carabinieri in Verbindung mit vier weiteren jungen Männern, die in den vergangenen Wochen im Pustertal wegen Drogenhandel festgenommen worden waren.