60 Gramm Haschisch fanden die Carabinieri von Brixen in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei in einem Wohnhaus in der Gemeinde Brixen. Unterstützt wurden die Ordnungshüter bei ihrem Einsatz vom Drogenspürhund „Chip". 

Er erschnüffelte die Drogen laut Aussendung der Carabinieri im Zählerkasten eines Mehrfamilienhauses sowie in der Wohnung eines 65-jährigen vorbestraften Italieners aus Vahrn. Dieser wurde angezeigt.

Erst kürzlich hat „Chip" die Carabinieri von Bruneck bei einem Einsatz unterstützt und einen besonders großen Fund gemacht ( mehr dazu lesen Sie hier).