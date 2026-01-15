Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr bei der Tankstelle „Firmin“ in St. Christina in Gröden. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Pkw des Typs „Fiat Panda“ bei der Einfahrt zur Tankstelle gegen die Leitplanke gekracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261929_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Autofahrer erlitt glücklicherweise keine Verletzungen, der Sachschaden am Fahrzeug ist allerdings beträchtlich. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Christina, das Weiße Kreuz und der Straßendienst.