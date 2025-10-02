Der Frontalzusammenstoß ereignete sich auf der Hauptstraße in St. Christina, auf der Höhe der Tankstelle „Firmin“. Ersten Angaben zufolge wurde dabei eine Person verletzt. Der genaue Schweregrad der Verletzungen ist derzeit nicht bekannt, ersten Informationen zufolge sollen diese allerdings nicht schwer sein.<BR \/><BR \/>Infolge des Unfalls wurde der Verkehr zeitweise einspurig weitergeleitet, glücklicherweise blieben größere Verzögerungen aus. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Christina, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.