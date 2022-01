Deutschnonsberg: Mann bei Traktorunfall mittelschwer verletzt

Es war gegen 10.40 Uhr, als mehrere Einsatzkräfte nach Unsere Liebe Frau im Walde gerufen wurden, nachdem ein Mann in die Kardanwelle seines Traktors geraten war. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu.Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Meran gebracht.Nähere Infos zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.Im Einsatz standen auch die First Responder (Ersthelfer) des Weißen Kreuzes von St. Felix und das Weiße Kreuz Lana.

