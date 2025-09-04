Zu dem Unfall kam es gegen 22.15 Uhr etwas außerhalb von St. Georgen in Richtung Gais auf der Ahrntalerstraße: Dort prallte eine Vespa, die talauswärts unterwegs war, frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.<BR \/><BR \/>Laut ersten Informationen wurde die Person auf der Vespa bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie auf der Stelle tot war. Die alarmierten Sanitäter des Weißen Kreuzes sowie der Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen. Zur Identität des Opfers gibt es bislang noch keine Angaben.<BR \/><BR \/>Die Person am Lenker des Pkw blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Georgen und Gais kümmerten sich um die Aufräum- und Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle. Die Ahrntalerstraße blieb bis etwa 2 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Carabinieri haben die Unfallermittlungen aufgenommen.