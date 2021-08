St. Jakob: Brand am Dach der Turnhalle – Kinder evakuiert

Alarmiert wurde die Feuerwehr von St. Jakob um 11.17 Uhr. Weil man aufgrund der starken Rauchentwicklung von einem größeren Kaminbrand ausging – wie Florian Gruber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob, gegenüber STOL erklärt – wurden wenige Minuten später dann auch die Leiferer Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr nachalarmiert. Auch das Rote Kreuz begab sich an den Einsatzort.Beim Eintreffen der insgesamt 40 Feuerwehrleute in der Hilberhof-Straße 3 waren die etwa 20 Kinder, die sich im Rahmen einer Kinderfreizeit in der Turnhalle aufhielten, bereits evakuiert worden – alle unversehrt.Wie sich schnell herausstellte, hatte nicht der Kamin, sondern der Motor der WC-Absaugung, der sich am Dach befand, Feuer gefangen. Ursache war vermutlich ein Kurzschluss.Mit der Drehleiter erreichten die Wehrleute das Dach und konnten das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen.Nach etwas mehr als einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

