In der Nähe des Hotels Adler in St. Johann kam es gegen 18:30 zu einem Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen handelte es sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. <BR \/><BR \/>Laut der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann wurden dabei zwei Personen mittelschwer und eine Weitere leicht verletzt. Die beiden mittelschwer verletzten Männer wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Die Aufräumarbeiten dauerten insgesamt über zwei Stunden an, die Straße war teils nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Johann, das Weiße Kreuz Ahrntal sowie die Carabinieri. Letztere ermitteln zum genauen Unfallhergang.