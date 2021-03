St. Kassian: Hotel steht in Flammen

Der Alarm ging um 10.30 Uhr ein. Am Hotel Ciasa Salares war ein Feuer ausgebrochen, sodass die Wehrmänner von St. Kassian, Abtei, Kolfuschg, Stern und Corvara zum Einsatz gerufen wurden.Nach 11 Uhr wurden die Wehren von Wengen, St. Martin in Thurn, Campill, Welschellen, St. Vigil, Enneberg und Untermoj nachalarmiert.Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

deb