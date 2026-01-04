<BR \/>Aus einer offenbar als Spaß verstandenen Aktion wurde rasch Sachbeschädigung. Die Präparierung der Loipen ist mit großem zeitlichem und technischem Aufwand verbunden und bildet die Grundlage für einen reibungslosen Langlaufbetrieb.<BR \/><BR \/>Überwachungskameras haben die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge erfasst. Nach ersten Informationen soll es sich um Jugendliche aus der Umgebung handeln, die für die Aktion verantwortlich sind. Das Ausmaß der Schäden wird als erheblich beschrieben.