St. Leonhard: Größere Lawine droht Timmelsjochstraße zu verlegen

Die Lawine rutscht langsam in Richtung Landesstraße.Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wird es einen Ortsaugenschein geben, ob die Straße wieder geöffnet werden kann.Man geht davon aus, dass die Lawine in den Nachtstunden die Straße verlegen wird. Somit ist die Gemeinde Moos nur mehr über die Straße von St. Leonhard über Breiteben bis nach Platt erreichbar.

fm