Ein Motorrad, auf dem ein 61-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau aus Deutschland gemeinsam unterwegs waren, kam aus bisher nicht näher bekannten Gründen zu Sturz. Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen, die Frau wurde leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Beide Verletzten wurden vom Weißen Kreuz der Sektion Passeiertal ins Krankenhaus nach Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Neben dem Rettungsdienst standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Leonhard, die Carabinieri von St. Leonhard sowie die Gemeindepolizeien von St. Martin und St. Leonhard im Einsatz.