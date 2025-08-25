<h3>\r\nGefahr für den Verkehr auf Gadertaler Straße <\/h3>„Stierausflug in St. Lorenzen“, scherzen die Freiwilligen in ihrem Bericht zur gestrigen „Jagd“ auf einen ausgebüxten Stier. Das rund drei Jahre alte Tier gelangte bei Pflaurenz auf die alte Gadertaler Straße und stellte damit auch eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204266_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen nahm die Verfolgung auf – über Wiesen und Felder hinweg. Zwischendurch nahm der Ausreißer sogar eine Abkürzung durch den Wassergraben, um den Feuerwehrleuten zu entwischen. <BR \/><BR \/>Doch am Ende half alles nichts: Der Stier konnte eingefangen und sicher zurück auf seine Weide gebracht werden. Beim Einsatz entstand kein Sachschaden – und verletzt wurde auch niemand. <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>