St. Lorenzen: Kia überschlägt sich, Frau leicht verletzt

Die Halle der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen befindet sich unweit des Unfallortes: So konnten die Wehrleute rasch anrücken, als kurz vor 20 Uhr Alarm gegeben wurde.Die Schäden am Auto sind erheblich, die Lenkerin – eine in Südtirol wohnhafte Frau – ist glimpflich davongekommen.Die Feuerwehrleute kümmerten sich um sie, bis das Weiße Kreuz, Sektion Bruneck, eintraf und die Frau ins dortige Krankenhaus bringen konnte.Die Erhebungen zur Unfallursache laufen.

kn