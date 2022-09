St. Martin in Passeier: Frau stürzt in Futterloch – erheblich verletzt

Es war kurz nach 11 Uhr, als der Notarzthubschrauber von Pelikan 1 alarmiert worden ist: In St. Martin in Passeier war eine Frau mehrere Meter tief in ein Futterloch gestürzt. Beim Aufprall wurde sie erheblich am Rücken verletzt.Genaueres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.Nach der Bergung wurde die Verletzte vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus gebracht.