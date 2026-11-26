Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Höhe der Tamoil-Tankstelle. Aus bisher unbekannter Ursache war das Auto von der Straße abgekommen, überschlug sich und kam anschließend in einem Graben zum Stehen.<BR \/><BR \/>Der Fahrzeuglenker wurde vor Ort erstversorgt und zog sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Das Unfallfahrzeug hingegen wurde von den Feuerwehrleuten geborgen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.