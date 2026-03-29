Die Alarmierung erfolgte um 8.17 Uhr. Nahe der Feuerwehrhalle von St. Martin in Thurn war ein Linienbus gegen eine Hauswand gefahren. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Der Fahrer des Busses blieb laut ersten Informationen im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehrleuten befreit werden. Ob und wie schwer er verletzt wurde ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso ob auch andere Personen in den Unfall verwickelt waren.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin in Thurn, St. Vigil und Wengen, ein Notarzthubschrauber sowie das Weiße Kreuz.